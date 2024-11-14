合庫中小企業「安興」貸 短期周轉金最高可貸2千萬 保證成數最低8成
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-14 18:25
合庫銀行支持中小企業的發展，除配合信保基金推出「中小企業安興專案」，額外提供同一企業保證融資額度最高 2 千萬元短期週轉金，另於今年訂定「節能服務業專案貸款」引導中小企業進行淨零轉型，全力支持政府促進節能服務業發展政策，積極善用中小企業信用保證基金信用保證機制，以提供資金活水。
為力挺中小企業，協助其取得各階段所需營運資金，合庫銀行除配合信保基金推出「中小企業安興專案」，額外提供同一企業保證融資額度最高 2 千萬元短期週轉金，不受信保基金作業手冊「企業保證融資總額度之上限」限制，保證成數最低 8 成，保證手續費年費率 0.25%，實施期間至 114 年 12 月 31 日止。
另於 112 年完成與 5,000 家中小企業議合減碳後，今 (113) 年更訂定「節能服務業專案貸款」引導中小企業進行淨零轉型，全力支持政府促進節能服務業發展政策，協助提供節能服務業者資金以擴大節能服務量能，若有需要得就近洽合作金庫銀行營業單位提出申請。
合庫銀行持一貫力挺企業的立場，對扶植企業不遺餘力，全台 262 家分行全力配合拓展專案執行，以實際行動提供多元化及完整服務，力挺中小企業不同時期所需，作為中小企業最可靠的合作夥伴及強力後盾。
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