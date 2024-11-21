界霖瞄準AI伺服器商機 IDM客戶上門洽詢

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-21 15:42

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導線架大廠界霖 (5285-TW) 今 (21) 日受邀證交所召開法說會，協理暨發言人吳念誼表示，隨著 AI 伺服器市場持續發展，相關電源模組技術更迭，IDM 客戶也向公司洽詢相關材料開發。

從產品技術發展來看，吳念誼說，界霖具備精密模具設計能力、異型材製造、局部電鍍技術與表面粗化技術，可以延長客戶產品使用年限、強化產品耐性，已用於一線大廠的車用逆變器模組，也切入航太市場，透過鐵鎳合金抗電磁波，適用於大電流產品。

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另外，界霖近年積極開發複合材料，DBC 基板過去以蝕刻方式製造，銅的厚度相對受限並會產生翹曲，但公司透過沖壓製程再搭配絕緣材，經過幾年開發，已經可提供客戶更佳的散熱效果，預計明年會有相關商業化成績出來。

界霖說，AI 伺服器因為功率不斷提升，帶動散熱需求增加，目前有各式各樣的解法，各種解法也都有相關限制，預期未來三到五年相關技術會多元蓬勃發展，公司也會積極透過新產品把握機會。

針對大環境近期看法觀望，吳念誼引用研調機構 Yole 指出，2029 年半導體市場將達 970 億美元，年複合成長率 11%，其中，功率類比元件成長性高於平均，年複合成長率達 14%，長期展望仍看佳。