VASP登記制將上路違者最重判2年 26家適用過渡條款

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-21 19:02

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為強化洗錢防制，金管會已研定「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」草案，並配合修正 VASP 洗防辦法，已完成預告程序，將於近期發布。證期局官員表示，先前已有 26 家業者通過洗防聲明，將可適用過渡條款，在 2025 年 3 月底前都必須重新提出申請並完成登記，違者將面臨 2 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣 500 萬元以下罰金之刑責。

證期局主秘尚光琪說明，已經取得洗防聲明的 26 家 VASP 業者，必須在明年 3 月 31 日前向金管會辦理登記作業，由於申請過程可能需要補件，以及審查時間，金管會最遲於 9 月 30 日前准駁。

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至於從未取得洗防聲明或新進業者，尚光琪表示，這些虛擬資產服務商都必須適用新制，儘速向金管會提出登記申請，要確定拿到登記核准才能提供虛擬資產服務，以往的洗防聲明只有行政罰，未來新制上路後將會有刑責問題，提醒業者留意。

尚光琪指出，VASP 登記辦法草案部分，規範虛擬資產服務商之業務類別及分業登記制度、登記之條件及程序、業者管理及過渡條款等事項，共有 31 條。

在業者管理方面，根據第 10 條至第 15 條規範，虛擬資產服務商應遵守之一般遵循事項，包含法令遵循、留存法幣義務、資訊系統與安全、客戶申訴處理、資訊公告揭露及記錄保存等事項。

金管會訂定虛擬資產交換商 (第 16 條及第 17 條)、交易平台 (第 18 條至第 21 條)、移轉商 (第 22 條）、保管商 (第 23 條至第 27 條) 及承銷商 (第 28 條及第 29 條) 之應遵循事項。

金管會提醒，今年 7 月 31 日公布修正的洗錢防制法第 6 條將上路，欲提供虛擬資產服務之事業或人員，應依 VASP 登記辦法第 5 條規定之文件及程序申請洗錢防制登記，未完成登記而提供虛擬資產服務者，將面臨 2 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣 500 萬元以下罰金之刑責。