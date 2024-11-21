〈台幣〉成交量能擴大 收貶5.1分至32.545元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-21 16:45
新台幣今 (21) 日全日呈現貶值態勢，終場收在 32.545 元，貶值 5.1 分，台北外匯經紀公司成交值略擴大至 14.72 億美元。
新台幣今日以 32.52 元、貶值 2.6 分開出後，隨即貶勢擴大，最低來到 32.598 元，終場收在 32.545 元，全日高低價差 7.8 分。
觀察主要亞幣，儘管美元指數反彈，但國際資金仍部分回流亞洲市場，日元升值逾 0.3%，人民幣升約 0.1%，韓元和星元小升約 0.05% 左右，港幣和泰銖處平盤左右，新台幣則小貶 0.16%。
統一投顧分析，川普勝選後，川普交易、新內閣和各項政策不確定性，加上日前聯準會主席鮑爾的鷹派發言，以及外資期貨空單仍高達 4 萬口以上，壓抑盤勢資金動能。
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