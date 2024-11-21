台數科結合國衛院 將AI數位平台導入高齡化全台第四的雲林

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-21 14:21

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台數科 (6464-TW)、國衛院高齡研究中心及瑪帛科技，創新合作推出的「AI 數位教材平台」，平台展示了一系列衛教影片，涵蓋多面向的健康教育資訊。以專家形象作為 AI 講師，自動生成內容與互動功能，讓醫師專家們不必親自奔波社區，便能輕鬆傳達正確且需要的衛教資訊給社區長輩。

據雲林戶政統計，於今 (2024) 年 10 月為止，雲林縣內年齡高於 65 歲的長輩人數來到了 13 萬 8516 人，占全縣人口的 21%，高齡化程度排名全台第四。面臨到社會人口結構高齡化，對於長輩的照顧需求也逐漸增加。

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台數科集團佳聯有線電視總經理張玉樹指出，藉由高齡者熟悉操作的有線電視第四台通路，加速平台拓展普及，可以讓電視不再僅僅是單純娛樂媒介，而能轉變成為高齡數位學習的助手。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心的許志成執行長表示，雲林縣的高齡化率在全國位居前列，是一個迫切需要提供長期支持和創新服務的地區，希望能夠打造兼具終身學習與社交互動的生態系，所以該計畫初期優先選擇在雲林地區的 9 個社區發展協會試驗，讓雲林在地的高齡者不僅能學習到日常生活中的健康知識，也能透過導入 AI 互動進一步提升學習效果與意願。

瑪帛科技的顧偉揚執行長也指出，希望這次透過「AI 數位教材平台」在雲林的高齡科技應用示範，帶動全台各地逐步實踐，推廣至全台用戶，擴大影響力，讓更多高齡者受益。