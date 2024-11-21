〈焦點股〉大股東鴻海賣股 鴻準成交爆量股價續下探

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-21 11:18

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鴻海 (2317-TW) 於周二 (19 日) 公告子公司寶鑫國際投資，處分轉投資鴻準 (2354-TW)1.4 萬張，衝擊鴻準昨 (19) 日臉黑跌停，今 (20) 日股價持續下探，跌逾 4%，且成交爆量超過 8 萬張。

鴻準早盤以 82.5 元開低，雖一度漲至平盤，不過隨後股價再翻黑，最低跌至 80.2 元，截至上午 10 點 50 分，股價暫報 81.1 元，跌幅約 4.02%，持續失守 5 日、10 日及月線，成交爆量超過 8 萬張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人原先連續 4 個交易日買超，不過昨天轉為賣方，大砍鴻準 4.5 萬張。

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根據鴻海公告，此次處分利益 2.03 億元，且經過處分後，寶鑫對鴻準持股降至 11.21 萬張、持股比重 7.93%。鴻海說明，處分股權主要為實現投資利益。

不過鴻準也於近日首度證實，已經踏入水冷領域，且水冷零組件已經送樣客戶認證中，並同步發展 3D VC 以及浸沒式水冷等技術。