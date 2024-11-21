元大銀帶你玩轉世界 海外實體刷卡最高5.2%回饋

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-21 10:53

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年底向來是民眾出國旅遊旺季，元大銀行趁勢推出「玩轉世界 海外實體一般消費最高加碼 3% 回饋」活動，持元大信用卡完成任務即可免費啟動 1 次轉盤，海外實體刷卡最高享有 5.2% 回饋。

元大銀行指出，活動時間至 2024/12/31 止，持元大信用卡每人每月可啟動轉盤乙次，完成以下指定任務：一、設定元大信用卡電子帳單及元大銀行臺幣帳戶自動扣繳信用卡費，響應環保愛地球，免手續費也不怕錯過繳費截止日。

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二、綁定元大銀行 LINE 個人化服務，筆筆刷卡交易皆可收到通知，即時掌握消費狀況；三、當月新增一筆不限金額一般消費，即可挑戰轉出不限國家海外實體一般消費最高加碼 3% 刷卡金，最高可享 5.2% 刷卡金 (含原卡片權益海外消費最高 2.2% 回饋，每月回饋上限新台幣 3 萬元)。

此次回饋不限國家，無論是到歐洲暑假大採購、日韓賞楓或是美加紐澳過聖誕節，皆享元大銀行提供的海外消費加碼回饋。