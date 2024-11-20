鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至3.72元，預估目標價為176元
鉅亨網新聞中心 2024-11-20 20:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對全新(2455-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.77元下修至3.72元，其中最高估值4.57元，最低估值3.52元，預估目標價為176元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.57(4.57)
|5.74
|7.58
|最低值
|3.52(3.52)
|3.55
|5.69
|平均值
|3.85(3.88)
|5.05
|6.67
|中位數
|3.72(3.77)
|5.29
|6.76
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3,645,000
|4,368,000
|5,242,000
|最低值
|3,232,000
|3,574,530
|4,279,030
|平均值
|3,337,240
|3,975,580
|4,804,960
|中位數
|3,292,000
|3,944,000
|4,805,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.43
|2.95
|4.62
|2.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,694,104
|2,603,629
|3,608,521
|2,645,003
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 【量大強漲股整理】台積電，AI晶片禁令，如何解讀?未來的主流可鎖定誰?
- 川普2.0造成全球股市震盪，要止穩了嗎？幾個訊號會告訴你！
- 不要追BBU了，鎖定未來主流，後面更好賺！
- 【量大強漲股整理】矽光子攻勢再起有機會續航嗎?關鍵看甚麼?
下一篇