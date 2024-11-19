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不要追BBU了，鎖定未來主流，後面更好賺！

鉅亨網新聞中心 2024-11-19 18:00

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不要追BBU了，鎖定未來主流，後面更好賺！ (圖:業者提供)

台股醞釀止跌，加權指數來到季線 22528 點，周頸線 22545 點，容易有多方支撐，加上櫃買指數與 10 線負乖離率擴大，短線超跌，容易技術性反彈，今天出現初步止跌訊號，明天站穩今天高點就正式止跌，展開「反彈」行情，先挑戰下壓 10 日線和月線，大概 23000 點，看到正式止跌訊號再擴大操作，現在的下跌提供未來更大的上漲空間。

大華國際投顧蘇建豐表示，明天期貨月結算，外資空單順勢回補，加上輝達要公布財報，只要沒有突發性利空，有機會成為轉折，觀察未來會成為主流的族群，還是以 AI 為主，散熱和機殼以及 FOPLP 機會最大，例如，神達 (3706-TW)，全新(2455-TW)，奇鋐(3017-TW)，雙鴻(3324-TW)，高力(8996-TW)，勤誠(8210-TW)，振發(5426-TW)，偉訓(3032-TW)，友威科(3580-TW)，東捷(8064-TW)，光鋐(4956-TW)，安可(3615-TW)，熒茂(4729-TW) 等。


至於近期強勢的航空，航運，BBU 概念，不要過度追價，盤勢止穩的話，資金會輪動，現在的強勢就會變成後面的弱勢。

【粉絲獨享飆股】機殼切入 AI 伺服器和磁碟陣列，散熱和工業領域，營收和獲利開始成長，10 月營收年增 3X%，技術面打出底部型態，股價回測 10 日線後，今天直奔漲停，股價隨時要突破近期高，起漲點，繼續搶錢！

【財富自由 - 富鼎 (8261-TW)】高壓 MOSFET 打入輝達和超微供應鏈，營收和獲利會大幅度成長，股價突破 10 個月整理型態轉強，股價急漲創高後，跟著台股震盪，這是佈局機會，潛在上漲空間 + 40~60%，迎接獲利行情！

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

不要追 BBU 了，鎖定未來主流，後面更好賺！

 

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