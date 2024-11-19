不要追BBU了，鎖定未來主流，後面更好賺！

鉅亨網新聞中心 2024-11-19 18:00

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台股醞釀止跌，加權指數來到季線 22528 點，周頸線 22545 點，容易有多方支撐，加上櫃買指數與 10 線負乖離率擴大，短線超跌，容易技術性反彈，今天出現初步止跌訊號，明天站穩今天高點就正式止跌，展開「反彈」行情，先挑戰下壓 10 日線和月線，大概 23000 點，看到正式止跌訊號再擴大操作，現在的下跌提供未來更大的上漲空間。

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至於近期強勢的航空，航運，BBU 概念，不要過度追價，盤勢止穩的話，資金會輪動，現在的強勢就會變成後面的弱勢。

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

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