【量大強漲股整理】台積電，AI晶片禁令，如何解讀?未來的主流可鎖定誰?

鉅亨研報 2024-11-13 18:11

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加權指數，今日開低震盪，終場下跌 121.54 點，收在 22860.23 點，成交量下降至 3809 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 425.54 億，投信買超 57.32 億，自營商賣超 93.76 億，三大法人賣超 461.98 億 ，其中，投信則連買 11 日，累計賣超 483.02 億，外資連賣 4 日、自營商連賣 3 日

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美股在昨日經歷高檔回跌，受到美國經濟復甦與美債殖利率飆升的雙重壓力影響，四大指數普遍走弱，道瓊指數下跌超過 380 點，費城半導體指數跌幅接近 0.95%，那斯達克與標普 500 指數微幅回落，結束了連續五天的漲勢，小型股承壓，羅素 2000 指數下跌約 1.8%。(TSLA-US)特斯拉及虛擬貨幣也出現高檔回調，然而幸運的是 (NVDA-US) 輝達股價表現強勁，接近歷史新高，助力美股科技股保持強勢，，市場預計 10 月的通脹數據將穩定，任何通脹回升的跡象都可能推遲美聯儲進一步降息的計劃，根據 CME FedWatch 工具的數據，市場預計美聯儲在 12 月再次降息 1 碼的機率為 62.4%，而維持利率不變的機率則為 37.6%，台股方面，受美股波動影響，今日開低震盪走低，終場下跌 121.54 點，收在 22860.23 點，成交量下降至 3809 億，雖然台股震盪回檔，不過量縮昨日官股 + 投信 + 壽險基金，都是買超合計大買 346 億元，AI 概念股表現亮眼

輝達股價回升助推，台系 AI 股上攻，市場關注本週美國公布 CPI 和 PPI 以及

權值股方面，(2330-TW) 台積電，終場下跌 1.43%，收在 1035 元，近期傳出華為透過「白手套」方式取得台積電的 7 奈米產品，並且美國有意進一步縮緊對中國半導體的管制措施，這一消息對台股市場造成了不小的震盪，TrendForce 的預估，如果這項規範進一步落實，將對台積電造成營收衝擊，預計影響幅度可能達到 5% 至 8%，儘管如此，由於全球 AI 晶片需求強勁，加上台積電對先進製程客戶的漲價即將生效，可望能稀釋部分衝擊；(2317-TW) 鴻海，終場上漲 0.23%，收在 214.5 元，鴻海公布 10 月及前十月營收創下同期新高，且 10 月營收超過大摩預估 4%，大摩預計鴻海第 4 季營收仍可望實現季增和年增，但季增幅度預計介於 10% 至 14%，較原先預估的 17% 稍低，原因在於消費需求疲軟可能影響 iPhone 在 11 月及 12 月的出貨表現，鴻海將於 14 日召開法說會，大摩預計將聚焦於鴻海的毛利率與營業利益率變化，AI 伺服器機櫃的供應狀況，以及 2025 年初步展望，鴻海的潛在利多因素包括 iPhone 銷售高於預期、AI 伺服器業務加速、電動車業務拓展，以及新併購活動可能帶來的投資信心提升，大摩對鴻海仍維持「優於大盤」評等及 270 元目標價；(2454-TW) 聯發科，終場下跌 0.79%，收在 1255 元，10 月合併營收達 511.17 億元，較上月的 446.75 億元增長 14.42%，並較去年同期的 428.1 億元年增 19.4%，2024 年前 10 個月累積營收達 4436.6 億元，顯示出穩健的成長勢頭，法人指出，聯發科的天璣 9400 將整合第八代 NPU，進一步優化生成式 AI 功能，並相較於天璣 9300，首波客戶導入的機型更多，價格調整亦有助於緩解成本上漲的壓力。AI 技術的加持將有助於聯發科擴大其在旗艦市場中的市佔率，特別是在高端智能手機和其他設備領域，法人預期，隨著多項利多因素的推動，聯發科將在 2026 年迎來更強勁的成長，與輝達的合作關係也被視為未來成長的重要驅動力。

老 AI 股再度點火，散熱及 AI 股雙雙表現，符合佳螢預告的股票再度點火!!

(3231-TW) 緯創，終場上漲 3.42%，收在 121 元，於 11 日公告了第 3 季財報，顯示公司本業獲利表現亮眼，達 114.09 億元，創下歷史新高，較上一季增 31.87%，然而，業外因匯損影響，造成 6.26 億元的損失，進而壓縮了最終的純益，儘管如此，緯創第 3 季稅後純益仍達 41.99 億元，雖然較上季下降 4.8%，但年減約一成，每股純益為 1.47 元，在營運方面，緯創受惠於旺季需求，筆記型電腦與桌上型電腦的出貨量較上一季均有所增長，特別是 AI 伺服器的需求更為強勁，出貨量達到雙位數的季增幅度，這些都為公司帶來了顯著的營收成長，緯創的第 3 季營收達到 2,729.15 億元，較上一季增長 13.6%，並創下新高。

(2382-TW) 廣達，終場上漲 2.88%，收在 322 元，近期公布 10 月營收報告，顯示公司營收達新台幣 1358.93 億元，創下同期新高，雖然較上月減少 12.4%，但較去年同期增長了 48.7%，累計 2023 年 1 至 10 月的營收已達新台幣 1.13 兆元，年增 27.02%，並突破了 2023 年全年營收 1.08 兆元的紀錄，這樣的表現使得法人預期，廣達有望在今年挑戰歷史新高的全年營收，此外，廣達將於明日召開法說會，公布第三季財報，並釋出對本季及明年的業務展望，根據廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令先前的表示，AI 需求如同輝達執行長黃仁勳所言，正在進入「瘋狂」成長期，廣達目前在美國的生產能力已滿載，並且在台灣和美國已經開始試產輝達 GB200 伺服器機櫃，預計明年首季將逐步放量生產。

(3013-TW) 晟銘電，盤中再創新高，盤中最高來到 176 元，晟銘電 10 月營收為 7.74 億元，年增 14.10% 晟 ，為知名的 OEM/ODM 代工廠，持續受到 AI 市場需求增長的推動，主要生產輝達 GB200 伺服器所需的機櫃，並預計明年將顯著增長營收。隨著 AI 相關產品的需求強勁，晟銘電目前已經實現 AI 產品佔比達 31%，未來有望進一步受益於 AI 市場的擴展，據券商的最新報告，晟銘電的成長前景看好，並預計將持續上修盈利預測，保持該公司 "買進" 評等，認為公司將充分把握電子業年底旺季的機會，實現更佳的營運表現。隨著 AI 需求的進一步擴大，晟銘電在相關領域的技術實力和市場地位將成為未來增長的驅動力。

台股震盪回檔下，主流股如何掌握?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師