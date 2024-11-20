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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估上修至3.47元，預估目標價為39.4元

鉅亨網新聞中心 2024-11-20 14:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對中信金(2891-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.45元上修至3.47元，其中最高估值3.66元，最低估值3.29元，預估目標價為39.4元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值3.66(3.66)3.633.5
最低值3.29(3.29)3.083.34
平均值3.47(3.45)3.333.41
中位數3.47(3.45)3.293.39

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值242,571,000249,408,000204,688,000
最低值156,981,970166,378,210178,283,590
平均值186,630,280194,514,500189,146,440
中位數180,163,000188,677,680185,079,030

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.821.552.732.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		136,576,427139,252,299186,057,824194,406,321

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2891/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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