鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估上修至3.47元，預估目標價為39.4元
鉅亨網新聞中心 2024-11-20 14:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對中信金(2891-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.45元上修至3.47元，其中最高估值3.66元，最低估值3.29元，預估目標價為39.4元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|3.66(3.66)
|3.63
|3.5
|最低值
|3.29(3.29)
|3.08
|3.34
|平均值
|3.47(3.45)
|3.33
|3.41
|中位數
|3.47(3.45)
|3.29
|3.39
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|242,571,000
|249,408,000
|204,688,000
|最低值
|156,981,970
|166,378,210
|178,283,590
|平均值
|186,630,280
|194,514,500
|189,146,440
|中位數
|180,163,000
|188,677,680
|185,079,030
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.82
|1.55
|2.73
|2.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|136,576,427
|139,252,299
|186,057,824
|194,406,321
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2891/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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