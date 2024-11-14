川普2.0造成全球股市震盪，要止穩了嗎？幾個訊號會告訴你！

鉅亨網新聞中心 2024-11-14 18:00

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川普 2.0 持續發威，美元強勢，其餘貨幣弱勢，資金移轉，造成全球股市震盪，股市下跌就會冒出很多利空消息，不論真假，股市先跌再說，這是屬於非理性的下跌，台股繼續震盪，尚未止跌，下方 22500 點有較強支撐，繼續等待不破低點或下影線的初步止跌訊號，依照技術面來看，櫃買指數與 10 日線負乖離率擴大，開始出現短線超跌訊號，綜合以上，這邊隨時都會出現報復性上漲，現在先控制風險，等待盤勢穩定再擴大操作。

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

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