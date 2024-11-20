南僑小金雞皇家可口11/26登錄興櫃 規劃擴充急凍熟麵產能

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-20 19:36

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生產冰品及急凍熟麵的皇家可口公司 (7791-TW)，預計在 11 月 26 日以每股 61 元參考價登錄興櫃交易，皇家可口並於今 (20) 日召開法人說明會，皇家可口將擴增第 3 條急凍熟麵產線，預計 2025 年第三季完工，不僅可拓展開發更多餐飲客戶與零售通路，更可進一步進軍海外市場。

皇家可口目前股本爲 7 億元，並由南僑 (1702-TW) 持股達 72.51%，推薦券商包括凱基證券及玉山證券，同時，能率亞洲 (7777-TW) 也持有 1200 張，持股比例爲 1.71%。

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皇家可口董事長周明芬表示，皇家可口的核心競爭力於洞察掌握市場消費趨勢，持續高水平的研發及創新能力，並能建立產品差異化、保持品質穩定性及擅長市場行銷，創造全面性的綜合效益。

皇家可口冰品事業具有全面性的產品品項，每年持續投資品牌以深耕市場，有效建構產品的高進入門檻，並厚實品牌的資產優勢，創造領先同業的經營模式及產品力，近年冰品事業營運效率亦同步提升，包括旗下的曠世奇派雪糕、杜老爺甜筒冰淇淋、杜老爺冰淇淋、情人果脆冰棒等，是家喻戶曉的長青暢銷產品，且今年推出新產品杜老爺金沙鹹蛋黃冰淇淋、藍莓優格雪糕等，成功為品牌注入活力。

皇家可口霜淇淋以多口味變化與便利商店合作行銷。(鉅亨網記者張欽發攝)

此外，皇家可口霜淇淋與便利商店合作外，也是眾多餐飲業者霜淇淋產品的首選。皇家可口多年來不斷的替 B2B 的客戶創造利益，帶來績效，並能堅持做到讓消費者對品質認同，又能持續感受到產品的新鮮力，能讓產品長青，成功立足市場。

皇家可口總經理高長慶指出，皇家可口在冰品持續精進，也在 1998 年皇家可口開創發展營運的第二條成長曲線急凍熟麵，斥資數億元引進全球先進的設備及技術，在麵煮到最好吃的瞬間急凍保鮮，食用前免解凍只需加熱 30 秒即可恢復現煮口感，建構利基市場高門檻的經營策略。皇家可口將擴增第 3 條急凍熟麵產線，預計 2025 年第三季完工後，不僅可拓展開發更多餐飲客戶與零售通路，更可進一步進軍海外市場。