研調估11月下旬電視面板價格持穩 顯示器面板跌幅收斂

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-20 19:39

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研調機構集邦 (TrendForce) 今 (20) 日發表 11 月下旬面板價格評論，電視面板價格持平，顯示器面板雖然走跌，但在電視面板持穩下，跌幅可望收斂；筆電面板第四季需求估季減 18%、IPS 面板價格可能全面下跌。

集邦表示，進入 11 月後，在以舊換新政策已經提前大力刺激之下，雙十一促銷結果顯得差強人意，不過這仍無損於中國電視品牌在超大尺寸電視面板的需求熱度，面板廠也積極對應此波需求。相比而言，近期國際品牌的需求則呈現較為弱勢的另一種樣貌。

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在內熱外冷的兩極化需求下，主要面板廠目前在面板價格上仍採較為穩健的操作想法，在短期需求相對持穩之下，預期 11 月份的電視面板價格仍將全面維持持平態勢。

顯示器面板來看，集邦指出，11 月在顯示器需求仍偏弱的狀況下，面板跌價壓力仍在。但面板廠在顯示器面板持續處於虧損狀態下，不太願意在跌價幅度上作更多讓步，加上電視面板價格持續走穩下，預期面板價格跌幅可望稍稍收斂。

以 11 月的顯示器面板價格來看，Open Cell 面板價格預計下跌約 0.2-0.3 美元，而面板模組價格的跌幅，21.5 吋預計下跌 0.1 美元，23.8 吋與 27 吋預計下跌 0.2 美元。

筆電方面，集邦表示，進入第四季後，面板的需求明顯走弱，預計將季減約 18%，縱使少部分品牌客戶在第四季仍積極衝刺數量，但仍難以扭轉整體趨勢。在需求轉弱之際，部分面板廠為了爭取客戶訂單，在面板價格的態度上明顯軟化，面板價格可能在 11 月份出現較為明顯的跌勢。