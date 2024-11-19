(獨家)南僑旗下皇家可口前10月賺近半個股本 11/26登錄興櫃交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-19 12:52

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南僑 (1702-TW) 在經今年股東會通過控有的旗下皇家可口 (7791-TW) 在台上市上櫃 IPO 案正式啟動，由凱基證券任主辦券商，並將在 11 月 26 日登錄興櫃交易，依 OTC 資料顯示，生產冰品及急凍熟麵的皇家可口公司 2024 年前 10 月自結稅後純益 3.49 億元，每股純益達 4.99 元。

皇家可口公司成立於 1986 年，登錄興櫃交易參考價爲每股 61 元，推薦券商包括凱基證券及玉山證券，同時，能率亞洲 (7777-TW) 表示也參與皇家可口公司的股權投資。

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皇家可口目前股本爲 7 億元，公司自結 2024 年 1-10 月 營收 23.31 億元，毛利率 36.9%，稅前盈餘爲 4.16 億元，稅後純益爲 3.49 億元，每股純益爲 4.99 元。

目前股本 7 億元的皇家可口公司 2023 年營收 30.32 億元，稅後純益約 3.55 億元，每股純益達 3.66 元。並以冰品的銷售成長最大，其中冰品占營收比重 63.34%，食品占 8.64%。

南僑對皇家可口的完成釋股，皇家可口的進一步申請在台上市櫃，南僑皇家可此一 IPO 案 如獲實現，南僑將成為在台控有分別在台及上海 A 股掛牌的 T+T+A 控股公司。