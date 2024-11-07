出國熱！鳳凰Q3獲利暴衝首度破億 年增幅逾8成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-07 17:30

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旅遊業者鳳凰 (5706-TW) 今 (7) 日公布第三季財報，單季稅後純益 1.08 億元，年增幅達 85%，每股純益(EPS)1.34 元，創下一季賺超過 1 億元的新高紀錄，累計前三季稅後純益 2.45 億元，年增約 112%，EPS 3.05 元。

鳳凰總經理卞傑民指出，甫結束的 ITF 台北國際旅展創造約 2.4 億元營收，將在第四季和明年第一季實現。

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鳳凰說明，由於第三季是傳統暑假旺季，旅遊需求持續成長，影響營收的團體票價、住宿和遊覽車等供給也趨於穩定，風險變數減少，而主力路線如大歐洲地區、遊輪、日本等區域皆有所表現，激勵獲利衝高。

進入第四季後迎來秋冬賞楓、賞雪季節，鳳凰強打日本鳥取賞楓包機，以及歐洲、美加等各地秋季賞楓行程，持續熱賣中，加上歐洲河輪包船、公司行號獎勵旅遊團等接單，持續帶動成長可期。