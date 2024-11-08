家登10月營收因系統升級月減35% 出貨遞延至本月

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-08 12:30

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家登 (3680-TW) 今 (8) 日公佈 10 月營收 3.89 億元，月減 35.89%，年減 25.21%，累計今年前 10 月營收 54.58 億元，年增 27.63%，已超越去年全年度營收；家登指出，10 月進行集團 SAP 系統升級，為確保系統轉換期間資訊暨帳料一致性，協調全球客戶端出貨作業暫停 10 天，部分出貨遞延至下月，加上大中華地區適逢十一長假，為減少海關滯留造成倉儲成本及風險，也有部分策略性延後出貨。

展望後市，家登強調，各工廠備貨持續進行，本月將全力出貨，全年成長幅度不受影響。

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家登指出，全力發展先進製程載具是公司營運持續快速成長的基石，伴隨先進製程的不斷演進，EUV POD 出貨量不斷提升，尤其關鍵客戶持續推進 EUV 技術，採用 EUV 製程所生產的晶片的需求增加，同時總體成本下降，吸引越來越多客戶選擇 EUV 技術，也推升公司 EUV Pod 暨 RSP-200 的需求持續成長。

家登說，下世代 EUV 技術為了進一步縮小設備節點，高數值孔徑極紫外光 (High-NA EUV) 勢在必行，台灣、亞洲、美國的關鍵客戶皆已投入 2 奈米布局，有機會在明年逐步採用 ASML High-NA 機台投產，而家登的 High-NA EUV Pod 已通過 ASML 認證，將會與現有 EUV POD 版本搭配使用，同步為客戶先進製程所採用。

家登看好，自家光罩載具全系列產品均可匹配 ASML 不同機種的曝光機，伴隨先進製程不斷推進，將會是 EUV 下一個爆量成長的里程碑。