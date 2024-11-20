邦睿11/21起展開競拍 12月6日掛牌上市

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-20 18:38

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高階醫材廠邦睿 (6955-TW) 股票初次創新板上市案 (IPO) 預計明 (21) 日起至 11 月 25 日展開上市前競拍投標，競拍張數 1725 張，最低投標價格每股 96.43 元，並將在 11 月 27 日開標，採美國方式競拍，預計 12 月 6 日掛牌上市。

證交所擬在明年初全面取消合格投資人限制，並開放信用、借券及盤中零股交易等多元工具。因此邦睿掛牌上市後，明年有望受惠此政策開發，並在業績持續成長帶動下，吸引更多投資人參與。

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邦睿搭上人工生殖產業快速發展的浪潮，主要提供男性不孕症整體解決方案的產品，包含全自動的 AI 精子品質分析檢測儀，採用取得專利的微型化高畫質自動對焦顯微鏡頭、整合機構電子軟硬體平台及 AI 人工智慧演算法等，搭配光學級「精子檢測試片」，能簡單快速準確又標準化的產出精子品質檢測報告。

此外，進階的「精子 DNA 碎片檢測試劑套組」可正確判讀男性生育指標，而「精子優選器」明顯增加優質精子的回收率提升了人工輔助生育 (ART) 人工受孕的成功率。