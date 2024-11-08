第一銀行AI大數據團隊10年有成 公股銀唯一獲「國銀客戶推薦獎－優質獎」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-08 12:18

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第一銀行致力於運用新科技打造個人化經營新模式，同時憑藉數位領航，優化客戶體驗的創新服務，在 2024 財訊金融獎透過調查消費者自主評鑑，榮獲「本國銀行客戶推薦獎－優質獎」，為本次得獎名單中唯一獲獎之公股銀行，顯示大數據團隊致力於數位化的成果備受各界肯定。

第一銀行大數據團隊自 2015 年成立，近年積極部署人工智慧、大數據等新科技技術，建構完整的客戶服務系統，實現自動化、智能化和高效率的處理流程，更致力於運用數位化方式提升業務效率與優化客戶體驗，擁有掌握核心技術與開發速度並進的優勢，亦廣泛落實於法人金融、個人金融、提升效率與風險控管等場域。

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在法人金融方面，嵌入 AI 企業金流模型與智能行銷技術的「微企 e 時貸」企業申貸線上平台，滿足企業主立即試算借貸額度與簡化申貸流程的需求，近年更領先同業，首創將門牌定位及 GIS 地理資訊技術應用於法金數位轉型，打造「第一金融智慧地圖平台」，以大數據模型掌握法金業務開發先機。

在個金方面，「第 e 數速貸」提供個人房、信貸業務，並以「智能鑑價」模型推出線上房貸試算新服務，讓客戶可不受時地限制，即時獲知貸款額度試算結果；此外，「e-First 智能理財」，運用模型預測投資人對於基金的風險偏好程度，使智能理財推薦的投資組合更貼近投資人。

在提升效率與風控方面，第一銀行正建置運用生成式 AI 搭配檢索增強生成 (RAG) 技術升級全行「內部智能詢答系統」，透過 AI 技術產出精確的回覆內容，並自動推演相似提問供行員進一步詢問，優化第一線行員服務客戶的品質，預計將於明年初上線。另外，第一銀行也採取創新分析技術，透過 AI 鑑價模型針對擔保品進行鑑價，提升抽查品質與簡化評估作業。