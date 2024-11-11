來一銀宜蘭分行看幾米、玩AR實境解謎 打卡換好禮12/31前還送幾米主題便利貼

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-11 13:40

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歡慶第一銀行成立 125 週年，9 日於宜蘭分行舉辦幾米裝置藝術拍照分享暨 AR 實境解謎遊戲，免費開放到 2025 年 10 月 31 日。透過宜蘭分行《忘記親一下．時空旅行》幾米裝置藝術與 AR 實境解謎遊戲的虛實互動，讓民眾重新認識宜蘭分行百年古蹟建築，以多元視角探索地方文史並欣賞跨時代公共藝術之美。

《叭叭—我的胖卡第一站》是由第一銀行與聚樂邦合作推出專屬於宜蘭分行的 AR 實境解謎遊戲，以返鄉創業經營為主軸，民眾運用智慧型手機與網路，透過 AR 互動技術探索謎題，在解謎過程中認識宜蘭分行的幾米裝置藝術、街區文史魅力與新型態的城市探索，置身於遊戲角色的創業之旅，同時也瞭解當地深厚的文化底蘊，這款專屬的實境解謎遊戲開放至 2025 年 10 月 31 日。

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此外，第一銀行結合《忘記親一下．時空旅行》幾米裝置藝術，推出療癒童趣的同款主題便利貼，即日起至 12 月 31 日止，於第一銀行的宜蘭、羅東、蘇澳 3 家分行提供民眾臨櫃索取；年底前與宜蘭分行幾米裝置藝術合影，上傳至個人 Facebook 或 Instagram，設為公開留言並標記「# 一銀宜蘭分行幾米裝置藝術」，另可於宜蘭分行營業時間兌換限量拍照好禮，每人限領乙份，數量有限送完為止。