達運光電拚3年內北美寬頻設備市占20% 12/11掛牌上市

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-19 18:04

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網通廠達運光電 (8045-TW) 即將上市，將對外競價拍賣 7,623 張，競拍底價 59.31 元，每人最高得標張數 972 張，暫定承銷價 68.8 元，若按今 (19) 日收盤價 82 元計算，價差約 13.2 元，相當於抽中一張可賺 1.3 萬元。

達運光電將由興櫃轉上市，競拍期間自 11 月 21 日至 25 日，11 月 27 日開標，11 月 29 日至 12 月 3 日辦理公開申購，12 月 5 日抽籤，12 月 11 日掛牌上市。

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達運光電今年前三季營收達新台幣 13.87 億元，稅後淨利 1.67 億元，每股盈餘 2.05 元；達運光電表示，以「ACI」自有品牌在北美市場與思科（Cisco）、ATX 等大廠競爭，為亞洲唯一通過北美系統業者認證的廠商，市占率已從 3-5% 提升至 10%，力拚 3 年內提升到市佔率 20 %。

在產品技術方面，達運光電開發跨平台模組，讓客戶無需更換原有設備外殼，即可升級內部系統，大幅降低工程成本；目前美國市場正從 1.2G 升級至 1.8G 技術，預計明年第一季可望重啟大量出貨，對於 2025 年營運樂觀，有望挑戰 2023 年全年營收 23 億元的水準。

在東南亞布局方面，達運光電過去 11 年有 7 年東南亞營收大於北美，在菲律賓、越南、泰國和印尼等地設有子公司，並以快速技術支援搶占市場。該公司表示，由於東南亞國家技術發展多跟隨北美，隨著北美市占率提升，將有助於東南亞市場拓展。

在智慧聯網領域，達運光電與遠傳電信合作，承接 91 個港區的智慧港口建置案，預計第二期將有 4 至 5 億元商機；此外，達運光電自 2005 年起與中科院合作開發熱顯像設備，累積 20 年技術經驗，目前已獲得法國及美國原廠認可，成為台灣軍工產業供應鏈。