警告美允基輔遠程攻擊俄本土！普丁批准新版俄國核威懾國家基本政策

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-19 17:15

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在傳出美國允許烏克蘭使用遠程飛彈攻擊俄羅斯本土之際，俄國總統普丁今 (19) 日做出最新回應，批准了新版俄國核威懾國家基本政策，該命令自簽署之日起生效。

《塔新社》(Tass) 報導，新版俄羅斯核威懾國家基本政策有多個變化，包括擴大受俄羅斯核威懾的國家和軍事聯盟的範圍。

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該政策文件中寫道：「確保威懾潛在敵人，防止其侵略俄羅斯聯邦及（或）其盟友，是最高國家優先事項之一。俄羅斯聯邦的全部軍事力量，包括核武器，確保對侵略的威懾。」

文件中也指出，俄國核威懾國家政策具防禦性質，旨在將核力量潛力維持在足以確保核威懾的水平，並確保能保障國家主權和領土完整，能威懾潛在敵人，防止其侵略俄羅斯聯邦和（或）其盟友，以及若發生軍事衝突，能夠防止軍事行動升級並按照俄羅斯聯邦和（或）其盟友可接受的條件使之停止。

普丁在 11 月美國總統大選前幾個禮拜便下令修改核威懾國家基本政策，並稱任何在核武力量協助下對俄國進行的常規攻擊，都可以被視為對俄國的聯合攻擊。