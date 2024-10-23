遠傳以「大人物」打造綠色資通訊解決方案 助力淨零轉型

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-23 18:38

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遠傳 (4904-TW) 今 (23) 日參展台灣國際人工智慧暨物聯網展 (AIoT TAIWAN)，以「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網) 技術由內而外打造多元綠色通訊解決方案，展出智慧永續校園及交通號誌不斷電系統(UPS)，助力校園及城市運用科技實現淨零轉型。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，運用「大人物」技術開發多項節能創新應用，自主開發能的源管理平台 (EMS) 具備 AI 增強式學習空調需量反應功能，可依照升溫預測進行節能控制，並協助政府「班班有冷氣」專案，導入全台 9 個縣市、共 4.5 萬間教室。

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遠傳也攜手微軟永續雲及永訊智庫，協助校園踏出碳盤查第一步，包括規劃能源管理系統建置，並整合智慧路燈、智慧充電服務、校園微電網等應用，達到節能與能源轉型目標。

至於遠傳交通號誌不斷電系統，採用電動機車電池打造獨家「換電式」設計，可長時間維持電力，搭配「移動式電力車」作為機動備援，取代既有的柴油發電機，具備低噪音、無空汙、燃燒風險低等優勢。

遠傳進一步說明，UPS 也結合遠傳自行開發的平台即時監控與告警，包括路口功率、電池電量變化、溫度變化，運用 AI 演算法導入分析，取得偏離常態的告警資訊。