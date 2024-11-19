董瑞斌：兆豐銀優先改善資產品質、暫不海外擴點 樂見美停止降息 銀行業利差擴大

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-19 19:28

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董瑞斌表示，以兆豐銀行而言，來自歐美的 CRE 佔極大部位，該行於今年 1 至 10 月已提 47 億，估今年全年會達 60 餘億元。他強調，兆豐銀獲利在公股銀是模範生，但資產品質卻敬陪末座，說來有點赧顏，理想目標是達到公股銀的平均水準，逾放比要達到 0.3%，覆蓋率約 600% 為目標，據最新數據 10 月底的逾放比為 0.27%，覆蓋率已到了 625%，皆有達標。

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董瑞斌表示，就他所知，美國的 CRE 要上來很難，因為疫情關係，很多就業人口已習慣在家工作，使得商辦的需求大減，疫後這些人也不願回來辦公室，但住宅型的仍好，因為剛性需求仍強，再加上就業率和通膨數據不錯，自住需求還在；他指出，若聯準會明年停止降息，銀行業的獲利會因利差擴大而受惠。

談到兆豐銀的海外策略，董瑞斌指出，重點會放在持續深耕當地，對內的發展重點會聚焦於提升資產品質，而不在於擴張據點。他說明，以往金融業的海外據點，以配合台商企業是最安全的方式，跟著外移的台廠去當地設點，來配合提供服務及資金需求，主要提供聯貸，或與當地金融業合作聯貸，導致過去容易買到 CRE 產品，進而受到疫後商辦需求減少的衝擊。