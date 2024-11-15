兆豐三大子公司響應反詐 暫停投放非實名制社群廣告 涵蓋這些大平台

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-15 10:50

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兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君今 (15) 日宣布，兆豐證券、兆豐期貨和兆豐國際投顧暫停投放非實名制社群平台廣告，響應兆豐金融集團發起的反詐行動。

兆豐證券暨兆豐期貨即日起不在包括 Google、FB、LINE、YouTube 等非實名制登錄的社群網站平台或帳號付費投放廣告，以積極響應兆豐金融集團發起的反詐行動。

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陳佩君指出，兆豐證券、期貨和投顧已調整廣告投放策略，在這些社群平台的官方帳號仍會繼續經營，但不再付費進行推播或投放廣告，一起串聯社會力量共同抵禦氾濫的詐騙廣告，支持政府打詐政策。

而既定的廣告資源將轉移到採實名制的媒體管道，持續與消費者溝通互動，也將透過實體講座或活動宣導投資風險及防制詐騙，提高民眾的自我防護能力。

據警政署刑事警察局所公布的最新詐騙統計數據顯示，前五名分別為假投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家、假交友 (包括投資詐財)、以及中獎通知和色情應召詐財，與數位傳播最密切有關的即是第一名的假投資詐欺，假投資詐騙運用網路管道傳遞訊息的比重高達 94%。