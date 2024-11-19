〈林啟超看經濟〉看好美、台股2025年雙位數上漲 點出2大干擾因素

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-19 15:45

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全球即將迎來川普 2.0 時代，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今 (19) 日分享最新觀點，在美國降息循環下，中國持續擴大刺激力道，將有助股市動能，預期美國及台灣企業盈餘，在 2025-2026 年仍有雙位數成長的機會，加上資金充沛，Risk-on 情緒將支撐股市，預估亦有 10-15% 的成長空間；林啟超同時示警，乖離偏高及川普聲量繞梁市場，二大因素可能偶爾會干擾表現。

林啟超指出，歐美等國際主要央行紛紛轉向寬鬆的貨幣政策，加上中國持續擴大財政支出刺激經濟，全球資金充沛，市場流動性無虞。在此背景之下，AI 需求持續暢旺，消費性電子產品有望漸從谷底回溫。

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展望未來兩年 (2025-2026)，林啟超認為，全球企業盈餘仍有一定成長，為股市基本面提供支撐。然而，也需留意股市乖離程度偏高，以及川普聲量繞樑市場，偶爾會干擾市場表現。

就台灣來看，林啟超認為，在全球通膨壓力之下，台灣展現韌性，維持產業競爭力，觀察今年前 10 月的出口表現，電子業扮演了關鍵角色，增速顯著高於其他產業，然而，傳統產業出口仍疲弱，拖累整體出口表現。

整體而言，疫後經濟呈現 K 型復甦格局，服務業與製造業輪動回升，有效減緩對整體經濟的衝擊，硬著陸風險已顯著降低。在科技業持續帶動下，美、台股明年皆有望持續受惠。