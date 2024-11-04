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台灣大林之晨出席金融科技趨勢論壇 探討Web3市場發展契機與挑戰

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-04 18:31

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台灣大林之晨出席金融科技趨勢論壇，探討Web3市場發展契機與挑戰。(圖：台灣大提供)

台灣金融科技協會今 (4) 日舉辦 2024 金融科技趨勢論壇，台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨也親自出席，探討 Web3 市場發展的契機與挑戰，認為 Web3 最重要的是資安與自律管理。 

林之晨說明，Web3 賦能、信任、加密、安全、可程式化等價值，與台灣大 Open Possible 能所不能的精神吻合，Web3 的去中心化模式，長期也能為電信產業帶來革命。 


林之晨進一步表示，Web3 創業正在進入新的黃金時代，台灣大與 AppWorks 藉由千萬用戶的基礎，以及在 Web3 長期耕耘的豐富經驗，嘗試為虛擬資產產業注入活水，助力 Web3 項目無所不能。 

台灣大於 2019 年攜手 AppWorks 組成策略聯盟，其中 Web3 為重點布局的領域，在 Web3 領域有 148 家活躍新創，總市值達 104 億美元。 

全球虛擬貨幣市場快速發展，自律管理成為業界努力目標，而林之晨也強調自律規範對虛擬貨幣行業非常重要。 

林之晨解釋，首先，媒體的獨立性對於維護行業透明度十分關鍵；第二，更多資深用戶積極參與並監督產業，區塊鏈公開紀錄讓熟練的個人能夠分析數據、找出問題；最後，業界也應肩負責任，互相督促，秉持正確價值觀。台灣大也將持續高度自律，推動產業自律規範，為虛擬貨幣市場的穩健成長貢獻。 

文章標籤

台灣大林之晨Web3虛擬貨幣資安自律管理

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