台灣大林之晨出席金融科技趨勢論壇 探討Web3市場發展契機與挑戰

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-04 18:31

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台灣金融科技協會今 (4) 日舉辦 2024 金融科技趨勢論壇，台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨也親自出席，探討 Web3 市場發展的契機與挑戰，認為 Web3 最重要的是資安與自律管理。

林之晨說明，Web3 賦能、信任、加密、安全、可程式化等價值，與台灣大 Open Possible 能所不能的精神吻合，Web3 的去中心化模式，長期也能為電信產業帶來革命。

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林之晨進一步表示，Web3 創業正在進入新的黃金時代，台灣大與 AppWorks 藉由千萬用戶的基礎，以及在 Web3 長期耕耘的豐富經驗，嘗試為虛擬資產產業注入活水，助力 Web3 項目無所不能。

台灣大於 2019 年攜手 AppWorks 組成策略聯盟，其中 Web3 為重點布局的領域，在 Web3 領域有 148 家活躍新創，總市值達 104 億美元。