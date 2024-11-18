外資轉賣107億元 出脫華航逾3萬張 買超金融、傳產股防守季線
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-18 17:30
台股今 (18) 日在電子權值股疲弱下，早盤由紅翻黑一路下挫，一度跌破季線，在尾盤拉升下，下跌 196.23 點，守住季線支撐，成交量 3486 億元；今日三大法人合計賣超 197.65 億元，其中外資並賣超華航 3 萬張，以及紡織、金融類股。
觀察三大法人動向，今日三大法人合計賣超 197.65 億元，外資由買轉賣，賣超 107.03 億元；投信則由賣轉買，回頭買超 30.82 億元；自營商賣超 121.44 億元，呈連六賣，其中自行買賣賣超 17.98 億元，避險賣超 103.46 億元。
外資今日主要買超新光金共 3.8 萬張，也買超多檔金融股，第一金 3.4 萬張、玉山金 3 萬張、中信金 1.5 萬張，並買超長榮航 2.1 萬張、台塑 1.5 萬張、大成鋼 1 萬張、正新 1 萬張、鴻準 7,777 張、陽明 7,714 張。
外資今日主要出脫標的為華航，共賣超 3 萬張、 也賣超 ETF 00929 復華台灣科技優息 2.5 萬張、00878 國泰永續高股息 7,251 張，並賣超寶成 1.5 萬張、富邦金 1.2 萬張、金寶 1.2 萬張、遠東新 1.2 萬張，賣超凱基金 8,992 張、泰金寶 - DR 8,722 張、臺企銀 7941 張。
投信今日主要買超華航 2.9 萬張，也買超遠東新 1.5 萬張、寶成 1.5 萬張、臺企銀 1.1 萬張，並買超聯強 6,522 張、上海商銀 5,444 張、陽明 5,023、文曄 4,894 張、潤泰全 4,220 張、正新 3,817 張。
投信今日主要出脫標的為玉山金，賣超 3.2 張，並賣超大成鋼 8,803 張、中信金 8,534 張、第一金 6,244 張、群創 4,810 張，也賣超漢翔 4,073 張、和碩 -3,589 張、永豐金 3,495 張，並賣超友達 3,250、日月光投控 3,182 張。
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