外資轉賣107億元 出脫華航逾3萬張 買超金融、傳產股防守季線

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-18 17:30

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台股今 (18) 日在電子權值股疲弱下，早盤由紅翻黑一路下挫，一度跌破季線，在尾盤拉升下，下跌 196.23 點，守住季線支撐，成交量 3486 億元；今日三大法人合計賣超 197.65 億元，其中外資並賣超華航 3 萬張，以及紡織、金融類股。

觀察三大法人動向，今日三大法人合計賣超 197.65 億元，外資由買轉賣，賣超 107.03 億元；投信則由賣轉買，回頭買超 30.82 億元；自營商賣超 121.44 億元，呈連六賣，其中自行買賣賣超 17.98 億元，避險賣超 103.46 億元。

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外資今日主要買超新光金共 3.8 萬張，也買超多檔金融股，第一金 3.4 萬張、玉山金 3 萬張、中信金 1.5 萬張，並買超長榮航 2.1 萬張、台塑 1.5 萬張、大成鋼 1 萬張、正新 1 萬張、鴻準 7,777 張、陽明 7,714 張。

外資今日主要出脫標的為華航，共賣超 3 萬張、 也賣超 ETF 00929 復華台灣科技優息 2.5 萬張、00878 國泰永續高股息 7,251 張，並賣超寶成 1.5 萬張、富邦金 1.2 萬張、金寶 1.2 萬張、遠東新 1.2 萬張，賣超凱基金 8,992 張、泰金寶 - DR 8,722 張、臺企銀 7941 張。

投信今日主要買超華航 2.9 萬張，也買超遠東新 1.5 萬張、寶成 1.5 萬張、臺企銀 1.1 萬張，並買超聯強 6,522 張、上海商銀 5,444 張、陽明 5,023、文曄 4,894 張、潤泰全 4,220 張、正新 3,817 張。