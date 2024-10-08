一卡三會員！中信銀遠東SOGO聯名卡上市 發卡目標100萬張

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-08 17:19

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中國信託銀行、遠東 SOGO 百貨今 (8) 日雙強聯手推出聯名卡，中國信託銀行董事長陳佳文直言，這將是一張非常重要的聯名卡，具有舉足輕重的影響力，首年發卡量可望突破 50 萬張，整體目標設定 100 萬張，該卡提供一卡三會員禮遇，於遠東 SOGO 百貨館內刷卡消費購物 9 折起，最高 3% 回饋無上限，中信點及 HAPPY GO 雙重點數可同步累積。

陳佳文致詞時指出，今年是中信發卡 50 周年，50 年前，創辦人辜濂松董事長從國外引進這張信用卡，開啟台灣塑膠貨幣新紀元，讓台灣民眾有更好的消費體驗，信用卡現在已經成為支付的一部分，2023 年全年消費金額達 11.4 兆元，透過信用卡支付多達 4.2 兆元，若加上簽帳金融卡就達 4.5 兆元，占比約 40%，重要性可想而知。

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陳佳文表示，中信銀行雖然是從 1992 年才改制成商業銀行，但從 1974 年、18 年前就開始發行信用卡，今年做到營收最大、獲利最大的商銀，在整個發卡的過程中，信用卡扮演舉足輕重的角色，幫中信打響名號，很多客戶一開始與中信往來都是透過信用卡，我們整個組織對信用卡是很有情感的，也非常有使命感，我們也是最懂得怎麼經營。

從今年 1-8 月信用卡業績統計來看，包括有效卡數、流通卡數、消費金額及手收，中信全都是第一名，此次與遠東 SOGO 合作更是如虎添翼，遠東 SOGO 是首家引進日本式服務及精品服務。

陳佳文透露，太太也是 SOGO 的粉絲，幾乎 40、50 年代出生的人，年輕時最大的娛樂就是到 SOGO 吃吃喝喝買東西，顯見 SOGO 在台灣、尤其是財富度最高的台北市大安區，具有獨特的地位，擁有龐大的鐵粉，具有不可取代性。

陳佳文表示，此次與遠東 SOGO 強強聯手，樂觀預期這張聯名卡在台灣發卡量起碼 100 萬張，第一年應該就可突破 50 萬張，感謝遠東 SOGO 嚴謹的評選，最後選擇了中國信託，他強調，身為第一不是最重要的事，重要是怎麼提供客戶最有價值的服務。零售金融的極致，就是要無所不在、無時不在，提供有溫度的服務外，並融入客戶的生活場景，這是中信一直在努力的目標，因此，不斷與龍頭零售企業來合作，發行更多卡片來服務消費者。

中國信託銀行攜手遠東 SOGO 百貨推出新聯名卡。（鉅亨網記者陳于晴攝）

「中國信託遠東 SOGO 聯名卡」提供一卡三會員獨享禮遇，線上申辦可立即開通中國信託信用卡、遠東 SOGO 百貨及 HAPPY GO 三種會員，館內消費最高享 3% 回饋，指定品牌購物 9 折起、超市 95 折起，每天最高 4 小時免費停車。

此外，「中國信託遠東 SOGO 聯名卡」於海外實體商店消費，享最高 2% 回饋無上限，海外指定區域行李託運、機場接送及指定餐廳折扣等優惠，是出國旅遊的首選支付工具。