美國兩大海外債主9月減持美債 其餘前十大債主持倉上升

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-19 09:00

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美國財政部周一（18 日）公布的國際資本流動報告（TIC）顯示，日本和中國兩大海外債主 9 月美債持倉均下降，其餘前十大債主持倉上升。

日本 9 月所持美國國債下降 59 億美元，至 1.1233 兆美元。日本的美國國債持倉在 8 月短暫反彈後，9 月再度轉為下降態勢。自 2019 年 6 月持倉超越中國以來，日本一直是美國國債最大海外持有國。

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日本 7 月投入 366 億美元干預匯市。8 月和 9 月，日元兌美元強勁反彈，日本政府暫時沒有支持日元的需求，失去了拋美債的一大動力。需要注意的是，10 月以來，日元又出現疲軟態勢。

中國 9 月所持美債減少 26 億美元，至 7,720 億美元。從 2022 年 4 月起，中國的美債持倉一直不足 1 兆美元。今年前 9 個月，中國的持倉有 7 個月下降，僅 4 月和 6 月持倉增長。

分析普遍認為，鑑於美中關係變化和外儲資產配置多元化的趨勢，中國的美國國債持倉仍可能穩步下降。未來中國持倉的波動，很大程度上仍受美中關係影響。

近年來，中國減持美債更多來自外儲資產多元化配置的需要。提升黃金配置就是促進多元化配置的一種體現。截至今年 4 月，中國人民銀行（央行）連續 18 個月增持黃金，此後暫時收手。

本月初中國國家外匯管理局公布的數據顯示，截至今年 10 月末，外匯存底的規模為 3.2610 兆美元，較 9 月末減少 553 億美元。