習近平親赴錢凱港開港儀式 專家：陸正大力強化跟拉美關係 促進經貿並獲礦產資源

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-19 12:23

‌



二十國集團 (G20) 領袖峰會正在巴西里約熱內盧舉行，專家最新表示，中國正在加強與拉丁美洲的經貿關係，尋求進一步促進貿易並在資源豐富的地區獲得影響力。

中國國家主席習近平在參加 G20 峰會前還在上周四 (14 日) 赴秘魯參加錢凱港的啟用儀式，該港口由中國國有航運公司中遠集團控股，在上海和秘魯城市錢凱之間建立一條直航航線。

‌



中國外交部指出，秘魯錢凱港將使拉美國家到中國的航運時間縮短 23 天，物流成本至少降低 20%。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」資深顧問芮恩希 (William Reinsch) 在提到中國日益關注拉丁美洲時表示，「中國經濟正在放緩，政府對此事的標準反應是嘗試靠著出口擺脫困境，而這也代表要關注世界上尚未廣泛滲透的地區」，並稱西半球擁有豐富的大宗商品、農產品和礦產，這些都是中國需要的。

專家們還說，錢凱港鞏固了中國作為秘魯和拉丁美洲其他國家最大貿易夥伴的地位，並在當地取代了美國。

秘魯太平洋大學國際事務和國際貿易管理教授 Juan Carlos Ladines Azalia 表示，錢凱港將改變拉丁美洲物流領域的遊戲規則，並將為更多的中國投資進入南美洲打開大門，持繼排擠美歐等當地傳統合作夥伴。

標準普爾全球市場情報拉美洞察和分析主管 Carlos Cardenas 說，「整個地區都有興趣從這個新的港口中獲益」，並重啟了長期以來關於建設「雙大洋走廊」可能性的討論，這是一條連接秘魯太平洋海岸和巴西大西洋海岸的鐵路，可透過錢凱港向亞洲出口。

CSIS 美洲計畫主任 Ryan Berg 指出，拉丁美洲有 33 個國家，這些國家認為自己屬於所謂的「全球南方」，中國正熱衷於透過貿易和投資擴大自身在當地的影響力。「貿易關係常會發展成更具戰略性的關係、文化交流、國防和安全合作等。」

Berg 還說，中國的長期目標是取代美國在拉丁美洲的地位。

然而，在拉丁美洲接受更多中國投資的問題上，專家認為美國應為自己讓出當地影響力負責。

Berg 說：「美國在戰略上忽視自己的共同鄰國，這一真空使中國有能力在幾乎沒有阻力或爭議的情況下擴張。」