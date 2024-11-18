慶豐富積極在生產及銷售策略進行調整 一步步挑戰營運高峰

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-18 19:37

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居家生活用品的全方位供應商慶豐富 (9935-TW)2024 年喜迎成立邁入 50 週年，總經理許竣然看好產品開發、生產據點及銷售通路的積極調整將帶動獲利的效益，同時，對於目前在窗簾銷售通路上，預計於 5 年調整爲傳統與電商占比各 50% 的比重。

同時，慶豐富在 2020 年達成的 60.2 億元營收、稅後純益 3.64 億元，每股純益 2.15 元，都成為慶豐富在現階段積極尋求快速加以突破的目標。

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慶豐富長年為 Lowe"s、Walmart、IKEA、Home Depot、日本宜得利等全球大型量販品牌通路商重要合作夥伴，並自 2022 年起慶豐富推動全價值鏈 ODM 業務轉型，以「製造 + 服務」利基進一步拓寬慶豐富布局線上電商通路客戶、以及建築師、建商的專業市場領域通路，尤其以今年前三季線上電商客戶銷售創歷年同期新高，占窗簾事業銷售比重達 19.8%，且專業市場領域方面同步受惠接單規模放大。

許竣然看好看好公司產品開發、生產據點及銷售通路的積極調整將帶動獲利的效益，同時，對於目前在窗簾銷售通路上，預計於 5 年調整爲傳統與電商占比各 50% 的比重。同時，在越南平陽省的自有毛毯生產線，也將在 2025 年第一季開出。