慶豐富首季轉盈EPS0.5元 今完成董事改選許閔琁續任董座
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-28 18:21
慶豐富 (9935-TW) 今 (28) 日股東會通過去年股利配發案股息 0.5 元及完成董事改選，許閔琁並獲新一屆的董事會推選續任董事長，同時，慶豐富在 2024 年第一 季稅後純益已達 8751 萬元、創 6 季以來新高，每股純益 0.5 元，公司也指出，慶豐富持續朝國際 ESG 規範目標前進開發新產品。
慶豐富 2023 年營收 45.47 億元，稅後純益 1.04 億元，年減 52.85%。每股純益 0.6 元。而 2024 年第一季營收 11.18 億元，毛利率 22.93%，年增 5.78 個百分點，稅後純益達 8751 萬元、較去年同期由虧轉盈，創 6 季以來新高，每股純益 0.5 元
慶豐富持續針對業務銷售結構、產品開發、以及多元生產基地進行優化策略，尤其全球知名大型量販品牌通路商對於非中國區生產供應需求增溫，以利發展多元供應鏈佈局，慶豐富 2024 年第一季中國大陸、越南、台灣等廠區產值占比分別為 15%、43% 與 42%，非中國廠區產值佔比超過三分之二，且越南、台灣地區產值越趨均衡，符合集團階段性規劃，有效因應集團新零售通路業務接單配置，以及窗簾、家紡產品生產供應鏈管理，並已逐步達到多元正面效果。
居家生活用品的全方位供應商慶豐富在市場通路方面，近三年開拓線上通路客戶有所斬獲，並帶動線上通路營收比重自 2022 年的 13.8％至 2023 年達 21.9％，且 2024 年第一季線上通路銷售更年增 30.6%，隨著慶豐富穩固擴大實體零售代工業務動能，對營運也加分。
慶豐富指出，觀察全球大型量販品牌通路商、知名線上通路客戶紛紛祭出優惠活動促進銷售表現，有助於帶動主要客戶下單、出貨認列需求，另一方面，慶豐富持續朝國際 ESG 規範目標前進，透過安全 (Stafety)、永續 (Sustainability)、智能 (Smart) 3S 經營策略進行環保、智能電動窗簾新品開發，包括 rPET 無繩遮光百葉簾、nexTB 智能蜂巢簾等，凸顯集團於窗簾產品創新開發、優異品質與高良率量產的優勢。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇