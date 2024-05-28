慶豐富首季轉盈EPS0.5元 今完成董事改選許閔琁續任董座

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-28 18:21

慶豐富 (9935-TW) 今 (28) 日股東會通過去年股利配發案股息 0.5 元及完成董事改選，許閔琁並獲新一屆的董事會推選續任董事長，同時，慶豐富在 2024 年第一 季稅後純益已達 8751 萬元、創 6 季以來新高，每股純益 0.5 元，公司也指出，慶豐富持續朝國際 ESG 規範目標前進開發新產品。

慶豐富 2023 年營收 45.47 億元，稅後純益 1.04 億元，年減 52.85%。每股純益 0.6 元。而 2024 年第一季營收 11.18 億元，毛利率 22.93%，年增 5.78 個百分點，稅後純益達 8751 萬元、較去年同期由虧轉盈，創 6 季以來新高，每股純益 0.5 元

慶豐富持續針對業務銷售結構、產品開發、以及多元生產基地進行優化策略，尤其全球知名大型量販品牌通路商對於非中國區生產供應需求增溫，以利發展多元供應鏈佈局，慶豐富 2024 年第一季中國大陸、越南、台灣等廠區產值占比分別為 15%、43% 與 42%，非中國廠區產值佔比超過三分之二，且越南、台灣地區產值越趨均衡，符合集團階段性規劃，有效因應集團新零售通路業務接單配置，以及窗簾、家紡產品生產供應鏈管理，並已逐步達到多元正面效果。

居家生活用品的全方位供應商慶豐富在市場通路方面，近三年開拓線上通路客戶有所斬獲，並帶動線上通路營收比重自 2022 年的 13.8％至 2023 年達 21.9％，且 2024 年第一季線上通路銷售更年增 30.6%，隨著慶豐富穩固擴大實體零售代工業務動能，對營運也加分。