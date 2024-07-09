慶豐富6月營收4.79億元創8個月來新高年增40%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-09 17:58

2024 年第一季營運轉盈的慶豐富 (9935-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，2024 年 6 月慶豐富營收 4.79 億元，創 8 個月來新高，呈月增 12.48%，年增 40.29%，2024 年第二季營收 12.88 億元，季增 15.2%、年增 26.59%。

慶豐富累計 2024 年上半年營收達 24.06 億元，年增 24.2%。

慶豐富 6 月單月營收改寫近 8 個月單月營收新高，公司主管指出，主要受惠集團旗下 Lowe’s、Walmart 等主力客戶窗簾產品拉貨力道成長，尤其集團積極開拓線上電商通路客戶接單、出貨效益，不僅帶動慶豐富營收動能放大，6 月營收更年增 40.29%，且隨著銷售業務組合優化、良好產能稼動率，有助於保持整體營運正面加分效果。

由於美國終端窗簾市場多元需求，慶豐富戮力完善實體零售、電商與專業市場之「全渠道」ODM 業務策略布局，透過深化多元生產基地整合、客製化產品開發、結合數位與 AI 科技發展創新商模，成功打開慶豐富拓展線上電商客戶業務動能，今年第二季線上電商通路銷售年增 33.78％、季增 22.52％，且截至今年第二季線上電商客戶數已達 17 家，其中受惠客戶客製化窗簾訂單拉貨放大，爲集團發展 ODM 業務策略良好成果展現，有效因應線上電商客戶「快速客製化」窗簾產品需求，並堆疊慶豐富營運成長助力。

展望 2024 年第三季，慶豐富維持審慎樂觀看法。觀察全球大型量販品牌通路商、知名線上通路客戶紛紛祭出優惠活動促進銷售表現，慶豐富也持續與線上電商客戶深入合作，以擴大業務接單動能，助力未來營運良好表現。

同時，今年 6 月 1 日起美國客製化窗簾安全新制上路，凡是在美國製造、銷售的所有窗簾產品，必須全面改為無拉繩窗簾，憑藉慶豐富秉持安全 (Safety)、永續 (Sustainability)、智能 (Smart) 之 3S 經營策略，目前旗下無拉繩窗簾產品比例近 97%，環保相關窗簾產品比例近 40%，並持續開發智能電動窗簾新品，以滿足市場多元需求。