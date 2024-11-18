公股銀之最！臺企銀獲環境部核發6項碳足跡標籤 Hokii數位帳戶拿4項

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-18 18:31

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臺灣企銀 (2834-TW) 為接軌國際永續趨勢並以實際行動響應政府 2050 淨零排放目標，積極推動零碳轉型，除以「數位存款帳戶」、「享 e 貸個人信用貸款」及「全系列信用卡」3 項金融產品服務獲「ISO14067 碳足跡認證」外，已共取得 6 項環境部核發「產品碳足跡標籤」，數量為公股銀行之最。

臺灣企銀以金融服務生命週期為基礎，從線上申請、開戶審查、商品服務及廢棄處理等階段，嚴格執行碳盤查機制與管理，該行「Hokii 數位帳戶」一站式線上開戶、轉帳、查詢餘額及基金申購等多元金融服務，透過數位化與無紙化，減少可能產生的碳排放量，取得 4 項「產品碳足跡標籤」認證，從金融服務旅程起點，打造零碳金融生活圈。

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另該行「享 e 貸」全自動化線上信貸平台，提供一站式個人貸款申辦服務，3 分鐘快速申請，最快 2 個營業日內通知貸款結果，免去交通時間與成本外，更減少申貸時的紙張浪費，為環境永續盡一份心力。為使客戶體驗便捷數位金融服務，即日起申辦「享 e 貸」信用貸款，享手續費新台幣 3,000 元優惠價，加入 Hokii 數位會員，還可再折 1,000 元手續費。