康芮襲台 臺企銀提供4項災後重建融資最高200萬元 免收保證手續費
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-02 11:14
康芮颱風侵襲臺灣，臺灣企銀 (2834-TW) 關懷客戶受災情形，中小企業若有因颱風導致廠房受損、機器設備及原物料損壞等災情，該行提供「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」等融資協助，積極協助中小企業災後重啟營運；另針對受災旅宿業及地方創生事業，該行配合政府政策推動「受災旅宿業貸款」及「協助地方創生事業融資」等貸款，上述 4 項貸款，中小企業信保基金皆配合提供 8 至 10 成信用保證，且送保期間免計收保證手續費，減輕受災企業負擔。
個人受災戶方面，臺灣企銀推出「協助災區住宅修繕貸款」，提供災區民眾住宅重置或修繕資金最高新臺幣 200 萬元，及最高新臺幣 20 萬元資金可購置自用傢俱、家電及交通工具等日常生活必須配備；除了融資協助外，該行亦提供受天然災害損失之保險理賠及信用卡掛失等措施，致力協助受災民眾儘速渡過天災受損影響，恢復原本生活運作。
臺灣企銀提醒，受災戶可先向相關單位如受災地區縣市政府、鄉鎮市區公所、稅捐稽徵機關、產業園區服務中心、產業園區管理局或經濟部委託之輔導單位等申請核發受災證明，於受災日次日起半年內，皆可向該行全臺 125 家營業單位提出復工營業計畫融資、重建貸款及既有貸款展延等服務。
臺灣企銀表示，受災企業及個人如因故無法親臨銀行辦理融資，可透過該行客服中心或官方網站，線上預約受災協處金融服務，該行將指派專人協助申請，以實際行動力挺受災企業恢復營運及民眾重建，落實企業社會責任。
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