宏碁子公司跨足電動自行車市場 新款電輔車主打軟硬體整合

倚天酷碁公司總經理鍾逸鈞表示，新款電輔車透過軟硬整合發揮獨特優勢，繼先前 ebii 工智慧驅動電輔車獲得國際大獎肯定後，新品持續強化智慧應用，提供更直觀的使用體驗。

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在產品規格方面，Predator eNomad-R 採用鋁合金方形管車架設計，以提升穩定性及耐用性；車款配備 20 x 4 英吋胖胎與高強度一體輪，強化耐用性與防水性，並可適應多元路況；在動力系統部分，搭載 672Wh 可拆卸鋰電池，單次充電最長可騎乘 75 公里。