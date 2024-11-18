宏碁子公司跨足電動自行車市場 新款電輔車主打軟硬體整合
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-18 17:46
宏碁集團旗下子公司倚天酷碁（Acer Gadget Inc.）擴大智慧移動載具布局，推出全新 Predator eNomad-R 掠奪者胖胎電輔車，結合資通訊產業技術與自行車產業專業經驗。
倚天酷碁公司總經理鍾逸鈞表示，新款電輔車透過軟硬整合發揮獨特優勢，繼先前 ebii 工智慧驅動電輔車獲得國際大獎肯定後，新品持續強化智慧應用，提供更直觀的使用體驗。
在產品規格方面，Predator eNomad-R 採用鋁合金方形管車架設計，以提升穩定性及耐用性；車款配備 20 x 4 英吋胖胎與高強度一體輪，強化耐用性與防水性，並可適應多元路況；在動力系統部分，搭載 672Wh 可拆卸鋰電池，單次充電最長可騎乘 75 公里。
Predator eNomad-R 整合 Acer eMobility 應用程式，提供車況查看、輔助模式調整與騎行數據追蹤功能，同時具備五段電力輔助及 SHIMANO 九段變速系統。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇