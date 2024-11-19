〈貴金屬盤後〉美元走軟、俄烏衝突升級 金價飆升

鉅亨網編譯陳又嘉 2024-11-19 05:08

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黃金價格周一 (18 日) 大幅上漲，此前連續 6 日走跌，反彈主要因美元漲勢暫停，以及俄烏衝突升級的不確定性重燃了避險需求。

現貨金上漲約 1.75%，至每盎司 2,614.7 美元，脫離上周四觸及的兩個月低點。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 1.7%，收每盎司 2,614.60 美元。

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RJO Futures 資深市場策略師 Daniel Pavilonis 表示，「部分原因在於拜登 (Joe Biden) 總統宣布向烏克蘭提供遠程導彈，使其能更深入打擊俄羅斯領土。我認為這引發了對黃金的一些避險需求。」

黃金被視為經濟和地緣政治動盪時期的安全性投資。在上周，受總統當選人川普 (Donald Trump) 提出的關稅政策可能引發通膨，並促使聯準會 (Fed) 放慢降息步伐的影響，金價出現 3 年多來最大單周跌幅。

這從而推高美元指數在上周四創下 1 年高點。然而，美元指數在周一下跌 0.4%，此前上周上漲了 1.6%。美元走弱使其它貨幣購買黃金的成本降低。

Pavilonis 表示，「無論聯準會是否降息，我認為技術面顯示金價有望回到每盎司 2,700 美元附近。」

美國聯準會預計將在 12 月進行第 3 次降息，儘管近期數據顯示，在將通膨率拉回 2% 的目標方面進展停滯。本周至少有 7 位聯準會官員將發表言論。

較高的利率會降低黃金等無收益資產的吸引力，這可能進一步對金價施加壓力。

Kinesis Money 表示，「多頭的下一個上行目標是推動金價突破每盎司 2,650 美元的堅固壓力位。」

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