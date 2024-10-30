〈貴金屬盤後〉美大選、中東衝突 不確定性增強黃金魅力 金價再創歷史新高

鉅亨網編譯許家華 2024-10-30 06:22

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黃金價格周二 (29 日) 創下歷史新高，因美國總統大選和中東衝突的不確定性以及對美聯準會 (Fed) 降息的預期，增強了黃金的投資吸引力。

現貨黃金上漲 1%，至每盎司 2769.25 美元，此前曾觸及 2772.42 美元的歷史新高。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.9%，收每盎司 2781.1 美元。

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由於黃金不孳息，因此在低利率環境更能蓬勃發展，且被視為對沖市場波動的一種手段。今年迄今，黃金價格已飆升逾 34%。

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 表示，隨著地緣政治緊張局勢和政治不確定性持續存在，黃金受到避險押注的支撐，日本經歷周末大選後，現在也被納入政治不確定性的考慮範圍。

美國前總統川普和民主黨副總統賀錦麗正奮力角逐下任入主白宮的資格。

在地緣政治方面，加薩衛生部表示，以色列對加薩北部的攻擊造成至少 93 名巴勒斯坦人死亡或失蹤。

市場還在等待本周將公布的一系列數據，包括：周三的 ADP 就業數據 (小非農)、周四的美國個人消費支出 (PCE) 以及周五的非農業就業報告，以進一步判斷聯準會的政策立場與其 11 月 7 日會議上將做出的利率決定。

目前市場預計聯準會 11 月降息 25 個基點的可能性為 98%。

Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 表示：「只要美國大選風險繼續影響市場情緒，而聯準會降息預期保持不變，金價應該會保持上行傾向，甚至可能在未來幾天觸及 2800 美元。」

路透社調查顯示，由於美國利率背景和地緣政治緊張局勢繼續增強黃金的投資吸引力，黃金價格漲勢預計將持續至 2025 年。

然而，印度買家並未理會黃金創紀錄的高價，仍在排燈節期間 (共 5 日，首日稱 Dhanteras) 大肆採購。

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