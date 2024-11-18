大武山牧場攜手元大銀行 開辦員工持股信託

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-18 17:22

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大武山牧場 (6952-TW) 落實 ESG 永續經營趨勢，增進員工福利及助員工累積退休財富，由董事長林鳳春於 11 月 15 日攜手辦理員工福利信託具多年實務經驗的元大銀行，簽訂員工持股信託契約。約定每月自員工薪資提撥自提金，加上公司 100% 相對提撥獎勵金，一併交由元大銀行信託管理。

大武山指出，政府積極推動「信託 2.0 計畫」，鼓勵企業及其員工辦理員工褔利信託，藉此強化員工對公司之向心力，達到留才攬才效果，進而提升營運績效，讓員工、股東及公司共創三贏。

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大武山牧場董事長林鳳春指出，鮮蛋專家大武山牧場一向堅持 ESG 企業社會責任理念與承諾，除了在本業上將持續致力於提供優良蛋白質與食品安全把關外，身為地球村的一份子，在面臨全球社會、經濟景氣、氣候等環境的的變化，更應善盡企業社會責任，堅守創造企業與社會一同向上、向善的使命感。

大武山牧場指出，未來，大武山牧場員工將組成員工持股會，與元大銀行簽訂員工持股信託契約，約定每月自員工薪資提撥自提金，加上公司 100% 相對提撥獎勵金，一併交由元大銀行信託管理。將借重元大銀行在員工持股信託業務的全方位服務經驗，達到永續經營與幸福企業精神，讓員工可以透過投資公司持股，一同隨著公司業績成長而增值，同享獲利成長果實，進而提升整體凝聚力，更加大公司員工的退休後能量儲備，保障退休生活。