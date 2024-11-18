投信基金規模9.33兆續創高 台股ETF 10月狂吸800億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-18 12:57

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投信投顧公會最新統計資料截至 10 月底，投信各類型基金規模出爐，整體單月規模增加 1484.76 億元，來到 9.33 兆元，持續創新高；進一步觀察各分類基金規模增減，由於 ETF 投資風氣持續盛行，10 月規模以台股 ETF 增加 800.78 億元，為各類型基金規模增加之冠，其次為債券 ETF，增加 253.66 億元。

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群益投信指出，台股今年來表現出色，大盤至今漲幅近 3 成，加上台股市場的存股領息風氣不減，讓高息 ETF 成為存股族的最愛之一，台股 ETF 買氣也持續延燒。隨著聯準會降息，債市投資環境更有利之下，債券 ETF 人氣與買氣攀揚，當中又以長天期投等債、長天期美債 ETF 最受青睞。

整體而言，今年股債 ETF 各擁投資契機，建議投資人亦可善用 ETF 來進行股債資產配置，訴求精選高息、能為投資人帶來收益的台股高息 ETF 以及升息末端受惠程度高、信評也高的長天期美債 ETF，有望既享息收與資本利得。

群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 基金經理人謝明志表示，台股 ETF 成分股的選股邏輯是關鍵觀察重點，以受益人最多的台股高息 ETF 來說，選股策略一定要「精準高息」及「精準領息」，重視企業的獲利成長率。

整體而言，台股高息 ETF 有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，而能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的 ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。