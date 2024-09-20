網家iPhone 16 Pro系列7分鐘搶完 下午開放新預購

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-20 14:52

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作為全台電商唯一 Apple 全系列授權經銷商，網家 (8044-TW)PChome 24h 購物今 (20) 日上午 8 點正式開賣 iPhone 16 全系列現貨，Pro Max 機型開賣後僅 5 分鐘即搶購一空，iPhone 16 Pro 也在 7 分鐘全數完售，本次最受歡迎是沙漠色鈦金屬，iPhone 16 機型則以白色最受歡迎。

PChome 24h 購物開賣首批 iPhone 16 Pro 系列現貨已全數售罄，消費者仍可於下午 2 點起預購，PChome 24h 購物表示，將積極補貨，滿足果粉換機需求。

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隨著新機上市，Apple 周邊配件的銷售動能也隨之顯著提升，PChome 24h 購物觀察近一周站上手機保護殼貼的整體業績周增 2 倍，以犀牛盾、hoda、UAG 三大品牌最受歡迎；同時，MagSafe 磁吸充電配件近兩周來銷月增 1.75 倍，特別是具備 Qi2 認證、三合一、可折疊的無線快速充電座最為熱賣；此外，Type C 充電傳輸線在近一周的業績也較前一周增加超過 10%。

網家速配力拚雙北都會區 iPhone 16 光速到貨，站上第一筆 iPhone 16 預購訂單已在上午 8 點 22 分送達桃園市桃園區，針對雙北都會區，前兩筆訂單分別於今日上午 8 點 28 分送達台北市內湖區、上午 8 點 38 分送達新北市中和區。

而 PChome 24h 購物今年更擴大回收範圍，升級為「3C 舊換金」服務，除了手機、平板、穿戴裝置可回收，再新增筆電回收項目，不論品牌皆可估價回收，選擇 PChome 禮券回收價可享額外最高 10% 加碼，禮券可用於全站消費抵用，相較市場具更多元、更彈性的回收選擇。