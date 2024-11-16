鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至14.04元，預估目標價為160元
鉅亨網新聞中心 2024-11-16 08:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.12元下修至14.04元，其中最高估值15.63元，最低估值12.6元，預估目標價為160元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|15.63(15.63)
|18.02
|18.98
|最低值
|12.6(12.6)
|13.86
|15.46
|平均值
|14.1(14.12)
|15.36
|16.95
|中位數
|14.04(14.12)
|15.32
|17.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|106,088,000
|112,922,000
|123,986,000
|最低值
|102,337,000
|106,777,000
|118,765,000
|平均值
|103,666,210
|110,475,000
|121,403,910
|中位數
|103,014,000
|110,466,000
|121,460,720
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.15
|17.17
|14.8
|12.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|97,525,510
|86,608,165
|72,159,554
|59,477,759
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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