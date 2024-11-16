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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至14.04元，預估目標價為160元

鉅亨網新聞中心 2024-11-16 08:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.12元下修至14.04元，其中最高估值15.63元，最低估值12.6元，預估目標價為160元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值15.63(15.63)18.0218.98
最低值12.6(12.6)13.8615.46
平均值14.1(14.12)15.3616.95
中位數14.04(14.12)15.3217.21

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值106,088,000112,922,000123,986,000
最低值102,337,000106,777,000118,765,000
平均值103,666,210110,475,000121,403,910
中位數103,014,000110,466,000121,460,720

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.1517.1714.812.2
營業收入
(單位：新台幣千元)		97,525,51086,608,16572,159,55459,477,759

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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