search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：桂盟(5306-TW)EPS預估上修至7.52元，預估目標價為175.5元

鉅亨網新聞中心 2024-11-16 08:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對桂盟(5306-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.1元上修至7.52元，其中最高估值9.14元，最低估值6.96元，預估目標價為175.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值9.14(9.14)10.2411.57
最低值6.96(6.96)8.4111.57
平均值7.59(7.51)9.1311.57
中位數7.52(7.1)911.57

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值5,457,7506,157,0006,783,820
最低值5,097,0005,611,0006,783,820
平均值5,219,1505,948,5106,783,820
中位數5,211,0005,990,0006,783,820

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.8915.2615.9412.02
營業收入
(單位：新台幣千元)		4,730,4617,116,2837,750,9836,130,483

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5306/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
桂盟125.50.00%
美元/台幣32.466-0.25%

延伸閱讀


Empty