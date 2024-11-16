全體上市公司前3季稅前盈餘年增28% 近600家獲利有成長

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-16 09:42

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根據證交所統計，全體上市公司 2024 年前三季營收合計 29 兆 190 億元，年增 11.73%；前三季稅前盈餘 3 兆 425 億元，年成長 28.48%。整體市場具獲利的上市公司共有 821 家，約占 81%，另較去年同期成長者共計 594 家，約占 59%。

證交所強調，本國上市公司與去年同期比較，營收與獲利均增長，反映出國內企業於國際動盪局勢中展現營運韌性與穩健的競爭力。

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本國上市公司及第一上市公司 (不含金融控股公司 14 家、廷鑫及昶虹 2 家未申報) 2024 年前三季財務報告分別計 927 家及 83 家，已於 11 月 14 日完成公告申報。

證交所表示，前三季獲利成長產業，如半導體業與電腦及周邊設備業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握 AI 市場機遇，收穫豐碩。另外，航運業面臨地緣政治及淨零轉型等挑戰，掌握運價上漲先機，靈活調度運力，展現卓越的增長韌性。