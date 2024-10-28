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〈美律法說〉積極布局AI麥克風、OTC助聽器市場 明年擴建泰國廠房提升產能

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-28 17:17

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積極布局AI麥克風、OTC助聽器市場 擴建泰國廠房提升產能。(圖：shutterstock)

聲學廠美律 (2439-TW) 今 (28) 日召開法說會說明營運展望，美律總裁黃朝豐表示，看好人工智慧（AI）帶動麥克風需求成長，加上 OTC 助聽器市場潛力龐大，已做好完整技術布局；展望第四季，預期營運表現將與去年同期相當，明年將擴建泰國廠房，因應未來成長動能。

黃朝豐指出，第四季耳機產品線預計較第三季微幅下滑，但與去年同期相比則持平。其中，通訊用耳機雖有下滑趨勢，但電競耳機及 TWS 無線耳機可望較去年同期成長；揚聲器產品線預計與第三季持平，但較去年同期微幅下滑，主要受到手機用揚聲器需求下滑影響，不過測試用揚聲器及重低音音箱可望較去年大幅成長。


黃朝豐提到，電池產品線在第四季將有較大成長幅度，主要受惠於新款 iPhone 相關配件需求增加。麥克風產業方面，隨著 AI 應用普及，各種裝置都需要語音輸入功能，帶動需求量大幅增加；美律除了提供麥克風零組件外，也開始跨足直播主耳機及 YouTuber 頭戴式耳機等麥克風成品，預期將帶動產品線成長。

展望 2025 年，美律將加速擴充產能，預計明年十月泰國新廠將正式投產，投資金額約 6 億元，黃朝豐表示，2025 年資本支出將較 2024 年略增，主要用於泰國廠房擴建及設備添購。

在 OTC 助聽器市場方面，黃朝豐表示，目前雖已進入全球六大助聽器品牌之一的供應鏈，但主要供應傳統助聽器配件，仍看好未來非處方類 OTC 助聽器市場發展，認為憑藉在電聲產業的領先技術及價格優勢，有機會進一步拓展業務範圍。

美律進一步表示，目前預估今年營收可突破 400 億元營收規模，下一個挑戰目標為 600 億元，雖然尚未設定明確達標時程，但對於高階頭戴式耳機、開放式耳道耳機及麥克風等產品線的成長潛力深具信心。

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