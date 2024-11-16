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台壽認了... 遭理賠詐保2390萬元 後續究責絕不寬貸

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-16 23:19

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驚傳遭理賠詐保2390萬元 台灣人壽：後續究責絕不寬貸。(鉅亨網資料照)

壽險業今 (16) 日傳出鉅額理賠詐保事件，中信金 (2891-TW) 子公司台灣人壽出面證實，確有其事，初估金額高達 2390 萬元，涉案員工已遭停職或調職，並向不肖保戶求償，後續究責絕不寬貸。

台壽發布 4 點聲明，首先，今年 10 月進行內部例行查核時主動發現此案，立即展開全面調查，並於第一時間通報主管機關及司法警察機關。


第二、本案為不肖保戶多次利用小額理賠申請蒙混過關，初估總理賠金額約 2390 萬元，公司第一時間已對涉案員工停職或調職，並積極向不肖保戶求償，對其財產進行保全及假扣押，後續究責絕不寬貸。

第三、台壽即刻全面提高理賠內控標準，強化員工教育訓練、定期檢視及控管審核覆核權限、提高抽查比例及頻率，健全高風險樣態預警機制，全面強化內控三道防線，杜絕一切不法。

最後、台壽強調，整體保戶權益未受影響，本公司將持續檢討改進，健全各項風險控管，竭盡全力維護保戶權益。

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中信金台灣人壽詐保

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