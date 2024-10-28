〈美律法說〉Q3旺季耳機出貨強勁 今年營收預估可突破400億元
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-28 17:15
聲學廠美律 (2439-TW) 今 (28) 日召開法說會說明第三季業務現況，美律總裁黃朝豐表示，第三季在消費性電子產品旺季及新品推出帶動下，業績持續創高，也帶動公司今年營收預估可達 400 億規模元，公司未來將挑戰全年營收 600 億元。
黃朝豐說明，第三季營收創新高主要受惠於高階頭戴式耳機出貨量持續攀升，加上 TWS 無線耳機及手機揚聲器新機種進入量產期，各產品線全面成長，美律全年營收預估已經突破 400 億元，下一個目標是全年營收 600 億。
營收占比部分，耳機產品線佔營收 68%，較去年同期成長 39%，主要貢獻來自高階頭戴式耳機及 TWS 新品的出貨；揚聲器產品線部分，第三季佔營收 27%，年增 19%，成長動能主要來自新推出的重低音音箱，以及耳機用和筆電用揚聲器需求增加所致，由於第三季適逢手機大廠新機發表，帶動手機用揚聲器較上季大幅成長 31%。
在獲利表現方面，黃朝豐表示，受惠於受惠於產能利用率提升及產品組合優化，毛利率呈季增不過受美元匯率波動影響，使得毛利率較去年同期減少 0.5 個百分點；業外收益方面，受到美元貶值影響，加上轉投資的蘇州美科達及非洲廠獲利較上期減少，使得業外收益較上季減少 70.86%。
針對股利政策，美律表示，公司每年都會將獲利回饋股東，配息率維持在 60% 到 80% 之間。此次規劃現金增資主要將用於長期借款償還及充實營運資金，以支應未來營運規模擴大所需。
美律第三季營收 128.5 億元，季增 24.9%，年增 36%；毛利率 13.5%，季增 0.4 個百分點，年減 0.5 個百分點；營業利益 7.6 億元，季增 86.7%，年增 89.5%；營益率 5.9%，季增 1.9 個百分點，年增 1.6 個百分點；稅後純益 6.26 億元，季增 27.2%、年增 48.7%，每股純益 2.59 元。
美律前三季累計營收 315.03 億元，年增 26.3%；毛利率 13.1%，年增 0.2 個百分點；營業利益 13.4 億元，年增 105%；營益率 4.3%，年增 1.7 個百分點；稅後純益 14.83 億元，年增 76.5%，每股純益 6.57 元。
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