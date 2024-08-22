鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估上修至9.94元，預估目標價為204.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 04:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Cheniere Energy Inc.(LNG-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.67元上修至9.94元，其中最高估值11.32元，最低估值8.03元，預估目標價為204.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.32(11.32)
|19.64
|15.86
|21.03
|最低值
|8.03(7.19)
|9.32
|9.88
|11.4
|平均值
|9.66(9.49)
|11.29
|12.89
|15
|中位數
|9.94(9.67)
|11.09
|13.1
|13.79
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|167.01億
|237.49億
|246.33億
|239.82億
|最低值
|148.05億
|157.23億
|197.28億
|214.28億
|平均值
|155.76億
|193.65億
|223.15億
|225.60億
|中位數
|153.29億
|193.56億
|220.62億
|222.69億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.51
|-0.34
|-9.25
|5.64
|40.72
|營業收入
|93.01億
|93.88億
|176.40億
|337.56億
|202.84億
詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Inc.(LNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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