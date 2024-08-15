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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估上修至9.67元，預估目標價為201.43元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Cheniere Energy Inc.(LNG-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.21元上修至9.67元，其中最高估值11.32元，最低估值7.19元，預估目標價為201.43元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值11.32(11.32)19.6415.8621.03
最低值7.19(5.83)8.669.8811.4
平均值9.42(9.08)11.3112.8815
中位數9.67(9.21)11.1713.113.79

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值167.01億237.49億246.33億239.82億
最低值148.05億157.23億197.28億214.28億
平均值156.72億193.99億223.85億225.60億
中位數153.78億196.53億222.34億222.69億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.51-0.34-9.255.6440.72
營業收入93.01億93.88億176.40億337.56億202.84億

詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Inc.(LNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLNG

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